İzmir Doğal Yaşam Parkı kapılarını açtı

ZİYARETÇİLER MUTLU

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na çocuklarıyla gelen Özlem Armağan ise parkın yeniden açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Kademeli normalleşmeyle birlikte soluğu burada aldıklarını ifade eden Armağan, "Çocuklarımız okulların da kapalı olması nedeniyle uzun süredir evdeydi. Doğal yaşam parkının yeniden açılması ve hava sıcaklıklarının da artması sonrası parkı ziyaret etmek istedik. Çok mutlu olduk. Çocuklar da hayvanları özlemişler" dedi.