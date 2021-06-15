İzmir Doğal Yaşam Parkı kapılarını açtı

Anadolu Ajansı 15.06.2021 - 10:23
Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapanan İzmir Doğal Yaşam Parkı, kademeli normalleşmeyle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesince 2012'de Sasalı'da 4 bin 125 metrekare alan üzerinde kurulan doğal yaşam parkı, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 134 türden 3 binin üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyor.
Salgın tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olduğu süreçte yetkililer, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni bir görünüme kavuşması için çalışmalar yürüttü.
Bu kapsamda giriş kapısı yenilenen parkın duvarlarına, hayvanların resimleri yapıldı. Bu sayede rengarenk bir görüntüye kavuşan doğal yaşam parkı, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini karşıladı.
Kademeli normalleşmeyle 24 Mayıs'ta yeniden kapılarını açan parkı, 25 binin üzerinde kişi ziyaret etti.
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayvan dostları, en çok fil ailesi ve aslanlara ilgi gösteriyor. Özellikle çocuklar, yakınlarına kadar gelen filleri ve cam bölmenin arkasındaki aslanları ilgiyle izliyor.
Park Müdürü Şahin Afşin, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde konuklarını ağırlamaya başladıklarını belirterek, özellikle kısıtlamanın olmadığı cumartesi günleri yoğunluğun daha da arttığını ifade etti.
Ziyaretçilerle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Afşin, bu süreçte ziyaretlerin Covid tedbirleri kapsamında gerçekleştiğini dile getirdi.
İzmir Doğal Yaşam Parkı'na çocuklarıyla gelen Özlem Armağan ise parkın yeniden açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
Kademeli normalleşmeyle birlikte soluğu burada aldıklarını ifade eden Armağan, "Çocuklarımız okulların da kapalı olması nedeniyle uzun süredir evdeydi. Doğal yaşam parkının yeniden açılması ve hava sıcaklıklarının da artması sonrası parkı ziyaret etmek istedik. Çok mutlu olduk. Çocuklar da hayvanları özlemişler" dedi.