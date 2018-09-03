İzmir'in 3 bin yıllık tarihi semti: Birgi mahallesi

11

Tarihi kentte Bizans'tan kalma bir kale bulunduğunu anlatan Günaydın, "Sur kalıntıları Birgi'ye yayılmış halde. Küpuçuranlar Kulesi var o dönemden kalma. Beylikler döneminden Aydınoğlu Mehmet Bey Camii var, 700 yıllık bir cami. Osmanlı'dan kalan hamam, cami, medrese bulmak mümkün. Bu kadar eserin bir arada olması ve bu korunmuşluk şunu hissettiriyor; sanki Ortaçağ'da, 700 yıl önce burası donmuş ve hala öyle yaşamına devam ediyor. Bir tablo gibi. Birgi'ye giren herkes bir tablonun içine giriyormuş hissiyatına sahip olur" diye konuştu.