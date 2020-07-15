İzole tatil rotaları: Bozüyük Yaylaları

"BİR GELEN BİR DAHA MUTLAKA GELİYOR"

Sofular'da eşiyle oturan 69 yaşındaki Kadir Demir, Covid-19 ile tatil planında değişiklik yapan insanların yaylalara akın ettiğini söyledi.

Her gün vatandaşların kendisine gelerek kamp yapılacak alan sorduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu "İnsanlar, bol oksijenli yaylalarımıza bir günlük de olsa dinlenmek için geliyor. Burada doğayı yaşıyor, yayla havası alıyorlar. Bu yaylalarda hafta sonu kamp yapan insanlar çok, burada temiz hava alıp konaklıyorlar. Buradan ayrılırken de üzülüyorlar, bir gelen bir daha da mutlaka geliyor"