İztuzu Plajı ve Kabak Koyu, Avrupa'nın en temiz plajları arasında

DHA 08.05.2020 - 12:18
Dünyayı sarsan corona virüs salgını sonrası hayatın nasıl normale döneceği ile ilgili çalışmalar yapılırken, hatta tatil planlarının yapıldığı dönemde İngiliz The Guardian gazetesi, Avrupa'nın en temiz 30 plajı listesini yayınladı.
Dünyanın koruma altına alınan 100 dağı arasında yer alan Babadağ'ın eteklerinde, endemik bitki çeşitliliği, yaban hayatı ve 200 metrelik koyuyla, özellikle genç seyahat severlerin tercih ettiği Kabak Koyu Plajı, Fethiye merkezine 33 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Türkiye'de ender rastlanan bir jeolojik yapıya sahip olan Kabak Plajı, üç tarafı dağlarla çevrili, kanyon biçimindeki derin bir vadi ve bu vadinin denize açılan çakıllı kumsalından oluşuyor.