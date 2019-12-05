'James Bond'un düştüğü Varda Köprüsü ışıklandırılıyor (Adana gezilecek yerler)

"İNSANLAR VARDA KÖPRÜSÜ'NE HEM GÜNDÜZ HEM GECE GİDEBİLECEKLER"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Varda Köprüsü'nün hem tarihi hem de mimarisiyle bölgedeki en önemli yapılardan birisi olduğunu söyledi.

Varda Köprüsü'nü turizme kazandırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Şu anda ihalesine çıktık. İnşallah en kısa zamanda çalışmaya başlayacağız ve buranın aydınlatmasını yapacağız. Varda Köprüsü'nün gece aydınlatmasıyla çok muhteşem olacağını düşünüyorum. İnşallah çalışmamıza yakında başlayacağız. İnsanlar Varda Köprüsü'ne hem gündüz hem gece gidebilecekler. Gecesi ayrı bir güzellik, gündüzü de ayrı bir güzellik olacak"