Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Yemek yapımının ardından Japon dans grubu "Kira-Kira-Hikaru" geleneksel danslarını sergiledi.

Gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Japon dans grubu sorumlusu Kazumi İshi, şunları söyledi:

"Festival ilk kez düzenlendiği için biraz endişelenmiştik fakat herkes bize destek oldu. Havalimanına indiğimizden bu yana bolluk ve zenginliği hissettik. Aynı Japonya'ya benziyor. Bergama insanları çok şanslı onu hissettik. Herkes bizi gördüğünde selam veriyor, yemekleriniz de çok harika"

Festival yarın sona erecek.