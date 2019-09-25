Japon Harry Potter, süpürge üstünde dünyayı dolaşıyor
ntv.com.tr
Harry Potter kitaplarını ve filmlerini izleyen her insan kendini bir sihirbaz olarak hayal etmiştir. Her türlü sihri yapmak ya da pek çoğumuzun keşke sahip olsak dediği Nimbus 2000 süpürgelerle dünyayı gezmek çok havalı olmaz mıydı? Japon Halno Kujiraoka ise Harry Potter ve süpürgeyle uçmaya dair duyduğu hayranlığı Instagram hesabında paylaştığı temalı fotoğraflarıyla gösteriyor. Süpürgesiyle dünyanın en ikonik simgesel yapıları üzerinde uçuyor. İşte Japon Harry Potter'ın süpürge üstünde dünya turu...
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36Kaynak: Instagram.com/halno