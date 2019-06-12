Japon turist patlamasına geri sayım başladı

Deneyimsel pazarlama ve kültür-sanat çalışmalarının Japonya’da son derece geçerli olduğunu ifade eden Özkök, “Japonya’da geçtiğimiz yıllarda Türk Kahvesi günleri organize ederdik. Bu tarz etkinlikler kesinlikle Japonya’da faydalı oluyor. İnsanlar tattıkları, gördükleri, yaşadıkları şeyleri daha kolay hafızaya alıyor. Japonya’da yaşadığım dönemde, kendi ofislerimizde direkt müşterilere özel Türkiye tanıtım etkinlikleri yapıyorduk. (Türk Büyükelçiliği, Yunus Emre Kültür Derneği ve Türk Havayolları’nın katkıları ile) Bu etkinliklerde Türk kültürü tanıtımları, Türk Kahvesi, Dondurma gibi ikramlarda bulunarak, soru cevaplara karşılık sürpriz hediyeler verip, misafirlerin 5 duyusuna hitap etmeyi planlıyorduk. Bu tarz etkinliklerin geliştirilerek devam ettirilmesi olumlu olacaktır. Japonlar’da Ongaeshi diye bir kelime var bunu Türkçe’ye “minnet duygusu” olarak çevirebiliriz belki. Bir çayın, bir kahvenin gerçekten de bu ülkede kırk yıl hatırı var. Kendilerine yapılan ikramı ve jesti asla unutmayan bir millet olduklarından bu tarz tanıtım etkinliklerinin arttırılması ülke turizmimize Japon turistler bazında hızla ivme kazandıracaktır.”