Japonya'da bir otel corona virüs salgınını fırsata çevirdi: 1900 liraya paket servis kaplıca suyu

CORONA SALGINI EKONOMİYİ VURDU

Japonya’da corona virüsü nedeniyle ilk olarak 7 eyalette ilan edilen OHAL'in kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmiş, hükümet kişisel teması en az yüzde 80 oranında azaltma hedefi kapsamında birçok ticari işletmeye faaliyetlerine ara verme çağrısı yapmıştı. Restoran ve kafeler başta olmak üzere hizmet sektörü paket servis uygulaması ile ayakta kalmaya çalışırken, iptal edilen uçuşlar ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizm işletmeleri de büyük darbe almıştı.