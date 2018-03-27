Japonya'da sakura şöleni
Reuters, AP, AFP
Japonya’da kiraz ağaçlarının çiçek açması, görsel bir şölen oluşturdu.
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Başkenti Tokyo, sakura ağaçları nedeniyle yine masal şehre dönüştü.
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Megura Nehri kıyısındaki sakura ağaçları, çiçeklerle bezendi.
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Tokyolular, bu görsel şöleni görmek için nehrin kıyısına akın etti.
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Kiraz çiçeklerinin bu hafta boyunca solmayacağı tahmin ediliyor.
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Ülkenin sembollerinden olan sakura ağaclarının açmasını görmek için çok sayıda turist de her yıl bu mevsimde Japonya'ya gidiyor.
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