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Japonya'nın uzun boylu insanlara göre olmadığını gösteren 43 komik fotoğraf

ntv.com.tr

ABD’den 26 kat daha küçük olan Japonya'da 126 milyon insan yaşıyor. Ülkelerin kendine has alışkanlıklarından olsa gerek, kendi standartlarına uygun dizaynları bazen turistler için sıkıntı yaratabiliyor.

  • 1

    "JAPONYA'YA İLK SEYAHATİM''

    "JAPONYA'YA İLK SEYAHATİM''
    Japonya'ya giden bir turist ve özellikle uzun boyluysa neler mi yaşar? İşte cevabı bu görsellerde...
  • 2

    'ÜVEY BABAM BU HAFTA JAPONYA'YI ZİYARET EDİYOR''

    'ÜVEY BABAM BU HAFTA JAPONYA'YI ZİYARET EDİYOR''
  • 3

    ''1.92 BOYLA JAPONYA YOLCUSUYUM''

    ''1.92 BOYLA JAPONYA YOLCUSUYUM''
  • 4

    ''JAPONYA'DAKİ DUŞUMDAN BOYNUM MEMNUN DEĞİL''

    ''JAPONYA'DAKİ DUŞUMDAN BOYNUM MEMNUN DEĞİL''
  • 5

    ''BÜYÜK JAPONYA'DA''

    ''BÜYÜK JAPONYA'DA''
  • 6

    ''GELENEKSEL JAPON EVİ VE KAPISI''

    ''GELENEKSEL JAPON EVİ VE KAPISI''
  • 7

    ''GELDİK, GÖRDÜK, ÇATIYA YÜKSELDİK''

    ''GELDİK, GÖRDÜK, ÇATIYA YÜKSELDİK''
  • 8

    ''UZUN BOYLU İNSAN PROBLEMİ''

    ''UZUN BOYLU İNSAN PROBLEMİ''
  • 9

    ''JAPONYA KESİNLİKLE BANA GÖRE İNŞA EDİLMEMİŞ''

    ''JAPONYA KESİNLİKLE BANA GÖRE İNŞA EDİLMEMİŞ''
  • 10

    ''JAPONYA'DA UZUN OLMAK''

    ''JAPONYA'DA UZUN OLMAK''
  • 11

    ''O KADAR UZUN DEĞİLİM''

    ''O KADAR UZUN DEĞİLİM''
    Japonya'daki bu otobüs koltuğu, yükselen güneş ülkesinde dev olmanın en göze çarpan örneğidir
  • 12

    ''SON JAPONYA SEYAHATİM''

    ''SON JAPONYA SEYAHATİM''
  • 13

    ''UZUN BOYLU ADAMLAR İÇİN JAPONYA'DAKİ BAŞKA BİR PROBLEM''

    ''UZUN BOYLU ADAMLAR İÇİN JAPONYA'DAKİ BAŞKA BİR PROBLEM''
  • 14

    ''UZUN BOYLULAR İÇİN TRENDE BAŞKA BİR PROBLEM''

    ''UZUN BOYLULAR İÇİN TRENDE BAŞKA BİR PROBLEM''
  • 15

    ''EĞER JAPONYA SEYAHATİMİ ÖZETLEMEMİ İSTERSENİZ...''

    ''EĞER JAPONYA SEYAHATİMİ ÖZETLEMEMİ İSTERSENİZ...''
  • 16

    ''JAPONYA, UZUN ARKADAŞIM İLE''

    ''JAPONYA, UZUN ARKADAŞIM İLE''
  • 17

    ''JAPONLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK''

    ''JAPONLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK''
  • 18

    İşte diğer kareler...
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    Kaynak: Boredpanda
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