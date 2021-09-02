"Jelcz ile Himalayalar'a keşif" seferi 50. yılında tekrar Türkiye'de

İnsanlara bu başarıları unutturmamak için tekrar yola çıktıklarını kaydeden Pietrowicz, "Jelcz, çok basit bir araç. Tüm mekanizması basitleştirilmiş 200 beygirlik bir kamyon. Yolda başımıza bir şey gelse kolaylıkla tamir edebiliriz" diye konuştu.

Kendisi de bir dağcı olan Arkadiusz Peryga’nın kamyonun şoförü olduğunu söyleyen Pietrowicz, "İnsanlar kamyonla Himalayalar’a giden bir grup dağcıyı, zirvelere ulaşanları biliyor ama kamyonun şoförünü unutuyor. Böylesine bir yolculuk, Jelcz kamyonunu kullanan şoförler olmasa hayata geçemezdi" dedi.