Kaçkar Dağı'na '30 Ağustos' tırmanışı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’nın karla kaplı zirvesine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çıkan dağcılar, Türk bayrağını dalgalandırdı.

DHA 28.08.2020 - 12:19

Kaçkar Dağı'na '30 Ağustos' tırmanışı - 1
Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’ne üye 19 sporcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Kaçkar Dağı’nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.
Kaçkar Dağı'na '30 Ağustos' tırmanışı - 2
Karla kaplı dağın zirvesine ulaşan dağcılar, burada Türk bayrağını dalgalandırdı.
Kaçkar Dağı'na '30 Ağustos' tırmanışı - 3
Tırmanışın zorlu geçtiğini dile getiren Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, "Yusufeli ilçesinden Kaçkar Dağı’nın zirvesine çıktık.
Kaçkar Dağı'na '30 Ağustos' tırmanışı - 4
Ağustos ayında beklemediğimiz hava şartlarından dolayı zorlu bir tırmanış oldu. '30 Ağustos Zafer Tırmanışı' olarak bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.
Kaçkar Dağı'na '30 Ağustos' tırmanışı - 5

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