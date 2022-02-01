Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen 'heliski' tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.02.2022 - 15:52 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 15:54

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 1

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli alanlarda kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 2

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 3

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski faaliyeti, Türkiye-İsviçre ortaklığında yürütülüyor.

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 4

Bu yıl Covid-19 salgınının ardından sporcu sayısının artmasıyla gelecek yıl Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin İkizdere ilçesinde de istasyon kurulması hedefleniyor.

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 5

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta başlayan faaliyetin ilk haftasına 16, ikinci haftasına 22 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 6

Kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 7

Sporcular, zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 8

Mart sonuna kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 370 sporcu akredite oldu.

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 9
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 10
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 11
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 12
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 13
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 14
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 15
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 16
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 17
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 18
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 19
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 20
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 21
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 22
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 23
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 24
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 25
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 26
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 27
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 28
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor - 29

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