Kaçkar Dağları'ndaki saklı cennet: Yedigöller

Yedigöller’in 10 yıl önce Milli Parklar tarafından koruma altına alındığını anlatan Hükmü Sayar, “Burada 7 göl var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ismi de var. Ayrıca tepenin arkasında Çifte Göller ve Krater Gölleri var. Burası iki ay çok ziyaret ediliyor. Doğa harikası bir görüntü oluyor.