Kaçkar Dağları'ndaki saklı cennet: Yedigöller

Her yıl yerli ve yabancı doğasever ve dağcıların ziyaret ettiği Yedigöller, dağlarla çevrili irili ufaklı buzul gölleriyle görenleri etkiliyor.

Fakat her zaman ziyaret edilebilir. Yetkililer bu konuda çalışma yapmalı. Yollar yapılabilir, göllerin yanına iniş yolları olabilir, seyir terası, küçük bir çay içme ve yemek yeri olabilir. Bir tane bekçi konularak gelen turistler yönlendirilebilir. Bu doğal güzellik değerlendirilmelidir. Şu an burayı çoğu insan bilmiyor" dedi.

Yedigöller’i her yıl görmeye geldiğini belirten Muharrem Polat ise, "Burada eskiden hayvancılık yapıldığı anlatılır. Şu an pek yapılmıyor. Bursa’da oturuyorum. Her yıl buraya gelirim. Dün gece burada kamp kurduk. Çok keyifli oldu. Havası çok güzel doğa harikası bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz” dedi.