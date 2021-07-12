Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bulut denizinin üzerindeki günbatımı ziyaretçileri büyülüyor

Kaçkarların, dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğuna işaret eden Evlice, "Filipinler'e, Ürdün'e gittim. Orada da çok güzel yerler var ama burası oralardan çok daha güzel. Yollar çok zordu ama yolların zor olması da güzel. Çünkü burada fazla insan yok. Uzungöl'e Ayder'e çok gelen var. Belli adreslerde toplanıyorlar. Burası o açıdan çok daha değerli" dedi.