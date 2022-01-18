Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı

Türkiye'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı bu yıl da başladı. Alpler yerine Kaçkar Dağları'nı tercih eden yaklaşık 370 dolayında sporcu, 12 hafta boyunca zirve ve vadilerde adrenalin dolu anlar yaşayacak.

Haberler - DHA 18.01.2022 - 11:30

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 1

Dünyada İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada, Fransa'da yapılan, Türkiye'de ise sadece 'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı bu yıl da başladı.

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 2

Rusya, Hollanda, İsviçre ve Fransa’dan sporcular, Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’na geldi.

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 3

İlk kafiledeki 19 sporcu sezonun ilk kayağını gerçekleştirdi.

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 4

2 helikopterle alınıp, dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere indi.

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 5

12 hafta sürecek etkinlikte sporcu kafileleri, zorlu ve dik yamaçlarından kayacak.

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 6

Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak kayakçılar, gün boyu adrenalin dolu anlar yaşayacak. 

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 7

Kaçkar Dağları bu yıl farklı ülkelerden 370 sporcuyu ağırlayacak.

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 8

Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor.

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 9

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor.

Çantada bulunan GPS cihazı, helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor.

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 10

Heliski yapılan helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı.

Ambulans tipi helikopter, olası olaylara müdahale için hazırlandı.

Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 11
Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 12
Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 13
Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 14
Kaçkarlarda 'heliski' heyecanı başladı - 15

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