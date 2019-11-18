Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti: Yeşilgöz (Suyunun rengi ve kaynağı bilinmiyor)

"DALIŞ TURİZMİNE AÇILABİLCEK BİR YER"

Yeşilgöz'e hayran kaldıklarını belirten Sinan Kiraz, şöyle devam etti:

"Şu an için 135 metre kadar eğimli olarak gidiliyor, maksimum 47,5 metre derinlik var ama ondan sonrası belirsiz. Yani gizemini hala koruyor Yeşilgöz. Ve çok güzel olan yönü de geniş bir mağara olması, ki her yerde bu imkan yoktur birçok mağarada. Ve görüntünün çok net olması. Fark ettik çok hafif bir akıntı var, mevsimsel değişebilir bu akıntının hızı ama yüzeye doğru çıkan hafif bir akıntı var. Şunu söyleyebilirim daha önce genelde mağara dalışları 5 metre, 10 metre derinliklerde yatay olarak devam eder ama Yeşilgöz, aşağıya doğru inmekte.