Kahramanmaraş'ın gizli cenneti 'Kanlıbüvet Kanyonu' eşsiz doğası ile hayran bırakıyor

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Kanlıbüvet Kanyonu'nun Doğu Akdeniz'in parlayan turizm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Doğan, kanyonun eşsiz doğası ve doğal akvaryumu andıran buz gibi suyuyla ününün her geçen gün arttığını belirterek, "Burada yeşilin her tonu var. Çam ve meşe türünden 15 çeşit ağaç var. Her ağacın yeşillik tonu farklı. O da çok büyük bir zenginlik sunuyor" dedi.