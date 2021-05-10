Kahramanmaraş'ın iki göllü Ericek Gümüşkaya Mağarası görenleri hayran bırakıyor

İHA 10.05.2021 - 17:35
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Ericek Mahallesi'nde bulunan Ericek Gümüşkaya Mağarası içerisinde bulunan sarkıt ve dikitler ilgi odağı oldu. Dar bir girişi bulunan mağara yaklaşık 150-200 metre uzunluğunda ve 40-50 metre yüksekliğinde.
Doğa aktivisti Tevfik Akkaya'da Gümüşkaya Mağarası'nın Doğu Torosların uç noktasında bulunan Berit Dağı eteklerinde bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık yedi milyon yıl önce oluşuma başladı. Girişinin bir ardıç ağacı tarafından kapatılıyor olması keşfedilmesini engelleyen sebeplerden. 2001 yılında tesadüfen bir çobanın keçisinin mağaraya girmesi sonucu keşfedilen mağarayı ferdi çalışmalarım neticesinde 1648 doğaseverin görmesini sağladım.