Kahramanmaraş'ın saklı güzelliği 'Galgamaç Şelalesi' hayran bırakıyor

"YERLİ VE YABANCI TURİSTLER GELİYOR"

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle isminden söz ettirdiğini ve çok sayıda kişinin stresten uzaklaşmak amacıyla bölgeye geldiğini söyledi.

Bölgenin ziyaretçilerini büyülediğini aktaran Doğan, "Galgamaç Şelalesi son yıllarda meşhur oldu. Gerçekten çok harika bir doğası var, sadece şelale değil kuzeyi ve güneyinde çok güzel kanyon var. Zamanla dere burayı oymuş ve çok güzel bir görüntü oluşmuş. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. Çok büyük ilgi görüyor" diye konuştu.