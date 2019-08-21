NTV

Kahramanmaraş'ın yeni lezzeti: Yayın balığından şiş kebap

İHA

Kahramanmaraş'ta bir işletmeci tarafından yayın balığıyla hazırlanan şiş kebap, farklı lezzet arayanlardan yoğun ilgi gördü.

  • 1

    Yayın balığından şiş kebap

    Baraj göllerindeki balık üretimiyle Türkiye'de ilk 3’te, dünyada ise ilk 5’te yer alan Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, farklı türlerdeki balıkları tüketiyor.

  • 2

    Yayın balığından şiş kebap

    Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki balık pazarında yayın balığından şiş kebap hazırlayan balıkçı esnafı İbrahim Sarı, amaçlarının insanların balık yemelerini artırmak ve onlara farklı lezzetler sunmak olduğunu söyledi. 

  • 3

    Yayın balığından şiş kebap

    Kahramanmaraş'tan 52 ülkeye balık ihraç edildiğini hatırlatan Sarı, “Et balığı biraz geride kalmış ama alabalıkta iyi durumdayız. Kahramanmaraş’ta müşterilerimize farklı lezzetlerde balık sunuyoruz ve yayın balığından şiş kebap hazırladık. Nasıl ki etten şiş kebap olduğu gibi klasiklerin dışına çıkarak balıktan da kuşbaşı hazırladık. Lezzetli bir ürün ortaya çıktı” dedi. 

  • 4

    Yayın balığından şiş kebap
    Yayın balığından hazırlanan şiş kebabı farklı ve lezzetli bulduğunu söyleyen müşterilerden Mehmet Sevmez, "Yayın, tatlı su balığı olarak kılçığı az, lezzeti bol güzel bir balıktır. Bu kuşbaşı balığı da herkese tavsiye ederim" diye konuştu.
  • 5

    Yayın balığından şiş kebap
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin