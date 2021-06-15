Kahramanmaraş'taki Döngel Şelalesi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Mahalle sakinlerinden Hakan Ertürk de Döngel Şelalesi'nin etkileyici bir görselliğinin olduğunu ve fotoğraf meraklılarının buraya geldiğini söyledi.

Akan suyun şırıltısının insanları şelaleye getirdiğini anlatan Ertürk, "Yazın buranın çok güzel bir serinliği var. İnsanlar serinliğe, suyun sesine, yeşilliğe ve çardaklara oturmaya geliyorlar. Buraya Kahramanmaraş'ın incisi diyebiliriz. Bütün vatandaşlarımızın gelmesini, görmesini tavsiye ederim. Döngel Şelalesi kuş ve suyun sesiyle harika bir güzellik katıyor. Daha hoş bir ortam oluyor. İnsanların ruhunu dinlendiriyor" diye konuştu.