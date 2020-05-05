Kalkan seyahat kısıtlamasının ardından tatilciler yeniden Bodrum'a gelmeye başladı
Kalkan seyahat kısıtlamasının ardından Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a gelen araç sayısında artış olmaya başladı. Bodrum'da yazlık evi olan vatandaşların az sayıda da olsa ilçeye giriş yaptığı öğrenildi.
Abone ol
Paylaş
İHA - ntv.com.tr 05.05.2020 - 13:39
31 ilde uygulanan seyahat kısıtlamasından çıkarılan 7 ilden biri olan Muğla’da trafik uygulamaları sıklaştırıldı. Özellikle Bodrum’a gelen araç sayısında azda olsa artış olduğu görüldü.
Torba uygulama noktasında trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri, yabancı plakalı araçları durdurarak Bodrum’a giriş yapanların teker teker ateşlerini ölçtü, ilçede ikametgah edecekleri adres bilgilerini aldı.
Az sayıda tatilcinin de yasak kalkar kalkmaz Bodrum’a gelmeye başladığı öğrenildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.