Kamp tutkunlarının yeni gözdesi: Balıkesir Susurluk

İlçede yaşayan ve off road, kamping gibi aktivitelerle uğraşan Ali Kadir Akyüz, “Susurluk’ta yaşıyorum, veteriner hekimim. Çataldağ’da göletimizde güzel kamping alanlarımız var, off road araçlarına için de uygun. Susurluk off road kulübü SUSOF adı altında bir kulübümüz var. 16’ya yakın off road aracımız var. Hem bu şekilde doğa gezileri hem de geçtiğimiz kışta yolda kalan araçlarımızı kurtarmıştık bu tarz destekli çalışmalarda yapıyoruz“ sözleri ile ilçenin doğasının bu tür etkinliklere uygun olduğunu belirterek ziyaretçilere davette bulundu.