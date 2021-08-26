Kamp tutkunlarının yeni gözdesi: Balıkesir Susurluk

İlçenin doğal güzelliklerini de daha çok tanıtmayı hedeflediklerini ve ziyaretçilere her alanda destek olduklarını belirten Susurluk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürü Özkan Çetin, “Bulunduğumuz mevkii Susurluk Çataldağ Göleti mevkii burada kamping için güzel alanlar var. Belediye olarak bizde kamp yapmak isteyenleri yöreyi tanıtıcı mihmandarlar eşliğinde gelip burada yardımcı oluruz. Belediyemiz personelinden de burada aktif olarak profesyonel olarak kamp yapan insanlar var onlarla da her türlü desteği veririz” dedi.