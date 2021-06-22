Kampçıların yeni gözdesi: Nemrut Krater Gölü

Ahmet Ataman ise 6 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde kamp yaptığını belirterek, "Nemrut doğal güzelliği ile adeta büyülüyor. Dinlenmek, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen doğaseverleri buraya davet ediyoruz. Önceleri kamçıları bilmiyorduk ya da bizler birbirimizi tanımıyorduk sonrasında birbirimizi tanıdıkça kampçılarımızın da sayısı her geçen gün artmaya başladı. Diğer bölgelerle karşılaştırdığımızda burasının doğası ve zenginliği ile müthiş bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Doğasever herkesi burada kamp yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.