Kamyonetin kasasına ahşap ev monte etti, yaylaları geziyor (Kemal Sunal filmi gerçek oldu)

Görenlerin çok ilgisini çekiyor, olumlu tepkiler alıyorum. Bu ilgi benim de hoşuma gidiyor. Olumlu tepkiler alıyorum. Genelde 'Kemal Sunal filmini çok mu izledin?' diye soran var. Kemal Sunal filminde vardı böyle şey. Ben de ondan esinlendim. Bunun yapımı yaklaşık 15 bin liraya mal oldu. Yaylalara beton bina yapmak tamamen yasak. Ben de arabanın üzerine bunu yaparak çözüm buldum" dedi.