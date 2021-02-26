Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını

Kanada'nın Manitoba kentindeki dünyanın en büyük ve 3 kilometrelik kar labirenti corona virüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

DHA 26.02.2021 - 16:11

Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını - 1
Kanada’nın Manitoba kentinde olan ve iki yıl önce Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na giren kar labirenti corona virüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.
Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını - 2
Kanada’nın Québec eyaletinde bulunan Manitoba kentindeki kar labirenti, kış sezonun açılmasıyla 13 Şubat’ta görücüye çıktı.
Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını - 3
Covid-19 salgını sebebiyle açılması konusunda belirsizlik yaşanmasının ardından kış sezonuyla birlikte açılacağı açıklandı.
Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını - 4
Dev labirente ek olarak, kardan heykeller, kaydıraklar ve dev kızak pisti de tema parkı yer alıyor. Kar labirentinin 3 kilometre alanı kapladığı kaydedildi.
Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını - 5

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