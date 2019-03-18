Kanser teşhisi konduktan sonra 13 günde 'Dünyanın 7 Harikası'nı gezdi
ntv.com.tr
San Francisco'da yapımcı olarak çalışan Megan Sullivan seyahat etmeyi seven, yaşam sevinci ile dolu bir kadın. Genç kadın önce Kaliforniya’da bulunan Yosemite’de tırmanırken 15 metreden düştü ardından 3 gün sonra bir araba kendisine çarptı. Yaşadığı kötü olaylar bununla son bulmadı. 1 hafta sonrasında da kendisine cilt kanseri teşhisi kondu. Tüm bu olaylar aynı ay içinde başına geldi. Düşünüldüğü zaman belki de pek çok insanın yaşama sevincini elinden alacak ve umutsuzluğa sürükleyecek bu olaylar onda tam tersi etki gösterdi. Sullivan, hayatına baştan başlamaya, dolu dolu bir yaşama itti. İlk hedefi 13 gün içerisinde 'Dünyanın 7 Harikası'nı görmekti ve yolculuğu boyunca Chichen Itza, Machu Picchu, Taj Mahal gibi yerleri ziyaret etti. İşte 4 yıl sonra kanseri de yenen Sullivan’ın ilham veren hikayesi...
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İlk hedefi olan 'Dünyanın 7 Harikası' kapsamında 45.400 km yol kat etti, 12 ülke değiştirdi, 15 kez uçak yolculuğu yaptı, 5 gece otelde kaldı ve 13 günde 7 harikayı gezdi. Sullivan hikayesini böyle anlattı:
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1. Gün: Chichen Itza / Meksika
"Her şey, El Capitan'daki Burun rotasına tırmanmak için 3 yıldır eğitim aldığım Yosemite Vadisi'nde başladı. 600 metre yükseklikteydim. 15 metreden düştüm! Öyle bir düşüşten sonra, her şeyi sorgulamaya başladım. Neden kendimi bu korkutucu durumlara sokuyorum. Bu tırmanış hırsım niye? Dünyaya neyi kanıtlamaya çalışıyorum?"
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2. Gün: Machu Picchu / Peru
"Tam bir hafta sonra, Vespa motorumu sürerken araba çarptı ve daha sonra yaptırdığım rutin sağlık kontrolüm sırasında cilt kanseri teşhisi kondu. 3 şanssızlıkta üst üste..."
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4. Gün: Christo Redentor / Brezilya
"Ailem ve arkadaşlarım yarı ciddi yarı şaka “Git kendine dev bir fanus al ve içinde yaşa” dediler. Bu fikrin ne kadar yersiz olduğunu düşündüm ve büyük bir aydınlanma anı yaşadım. Hayatta kalmıştım"
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6. Gün: Kolezyum / İtalya
"Hayatımda yeni bir şeyler öğrendiğim zamanlar hep trajedi ve kayıp yaşadığım zamanlardı. Kayıptan radikal değişiklikler ortaya çıkıyor çünkü kayıplar aslında yeni bir şeylere alan açıyor"
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8. Gün: Petra / Ürdün
Hayatımın en kötü ayından sonra hayatımı gözden geçirdim ve harika bir farkındalığa ulaştım. Hayatta istediğim her şeye sahip olmamı engelleyen şeyi keşfettim: Ben"
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11. Gün: Taj Mahal / Hindistan
"Her zaman 'zamanım yok, param yok' derdim ama seyahatlerim sırasında öğrendim ki bunlar yalnızca bahaneymiş. Aslında benim korktuğum şey başarısız olmaktı. Hedeflerimin imkansız olduğunu düşünmeyi bırakıp, hayatımın her gününü nasıl yaşayacağıma karar verme gücünün bende olduğunu düşünmeye başlamam gerekiyordu"
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13. Gün: Çin Seddi / Çin
"Hayatımdaki yegane pişmanlıklarım hiç şansımı denemeyip kaçırdığım fırsatlar. Bu yıl, bu zinciri kırdım ve bütün maceraların en büyüğü olan 'hayatımı' yaşayarak buna devam edeceğim"
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Megan Sullivan, 4 yıl sonra cilt kanserini de yendi. Sullivan, cilt kanseri üzerinde farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemi üzerine Amerikan Dermatoloji Akademisi gönüllüsü olarak çalışıyor. Geçtiğimiz yıl konuya dair dikkat çekmek için Patagonya'ya ekip olarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşle birlikte akademide 250 binden fazla kişiye ulaştılar ve 70 binden fazla kişiye ücretsiz cilt kanseri taraması yaptılar.
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Patagonya
Dünyanın 7 harikasını gezdikten sonra gezilerine devam eden Meg Sullivan'ın yeni maceralarından kareler...
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Everest
Hikayesiyle herkese ilham veren Megan Sullivan'ı @themegansullivan instagram hesabından takip edebilirsiniz.
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12Cambria Plajı - Kaliforniya / ABD
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13Tahoe Gölü - Kaliforniya / ABD
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14Yosemite Milli Parkı / ABD
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15Landmannalaugar - Eyjafjallajökull / İzlanda
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16Yosemite Milli Parkı / ABD
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17Yosemite Milli Parkı / ABD
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18Tahoe Gölü - Kaliforniya / ABD
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19Patagonya
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Ayasofya - İstanbul / Türkiye
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Kauai Adası - Hawai / ABD
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22Everest Ana Kampı
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Muir Plajı - Kaliforniya / ABD
Kaynak: Boredpanda