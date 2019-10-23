"Kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok" (Kastamonu'nun kanyonları)

Valla Kanyonu'nun özel bir yapısı olduğunu belirten Kuvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 12,5 kilometre uzunluğu var. Su çokluğu, suyun debisi ve sifonlar bulunması açısından riskli bir kanyon. Bu sifonlar ölümcül olabilir. Teknik bilgi ve eğitim olmadan girilmemesi gerekir. Oldukça riskli bir yer. Daha önce daha az su seviyesinde geçtiğiniz kanyonun su seviyesinde bir süre sonra değişikler olabiliyor. Bu da yeni sifonlar ve yeni riskler demek. Rehbersiz girilmemesi lazım. Ayrıca sadece rehber değil, giren kişinin de tecrübesinin bulunması gerekir"