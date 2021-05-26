Kapadokya genç çiftlerin doğal çekim platosu oldu

DHA 26.05.2021 - 17:01
Fotoğrafçı Orçin Yıldırım ise, “Çocukluktan beri fotoğrafçılığın içindeyim. 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Sıcak hava balonlarının gizemli büyüsünde gelin- damat fotoğrafları çekiyorum. Kapadokya’da artık her ülkeden fotoğrafçı var. Kapadokya’nın gizemli büyüsü ve balonlar genç çiftlerin ilgisini çekiyor. Kapadokya artık doğal çekim platosu oldu” ifadelerini kullandı.
Kapadokya’da sevgilisi ile birlikte fotoğraf çektiren Ferdi Özkaplan da, “Ankara’da yaşıyorum. Sevgilim Aycan ile burada anılarımız var. Çok güzel zamanlar geçirdik. Onun için evlilik teklifimi de burada yapmak istedim. Burası büyülü ve otantik bir yapıya sahip. Dokusu ve insanlarıyla Kapadokya muhteşem bir yer. Bu özel günün de burada olmasını istedim” dedi.