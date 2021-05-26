Kapadokya genç çiftlerin doğal çekim platosu oldu

"KAPADOKYA MUHTEŞEM BİR YER"

Kapadokya’da sevgilisi ile birlikte fotoğraf çektiren Ferdi Özkaplan da, “Ankara’da yaşıyorum. Sevgilim Aycan ile burada anılarımız var. Çok güzel zamanlar geçirdik. Onun için evlilik teklifimi de burada yapmak istedim. Burası büyülü ve otantik bir yapıya sahip. Dokusu ve insanlarıyla Kapadokya muhteşem bir yer. Bu özel günün de burada olmasını istedim” dedi.