Kapadokya yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 200 bin turist ağırladı

Anadolu Ajansı 08.04.2021 - 12:59
Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için bazı alanlara belirli sayıda ziyaretçi kabul edilen bölgedeki turizmciler, yaz aylarında yerli turistlerin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelecek konukları ağırlamak için gün sayıyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Üyesi İsmail Sucu, salgınla mücadelenin başladığı 2020'de 992 bin 620 turistin konuk edildiği bölgeye, bu yıl daha çok sayıda kişinin gelmesini beklediklerini söyledi.
Gelecek aylar için ön rezervasyon oranlarının mutluluk verici olduğunu belirten Sucu, şöyle konuştu:
"Bölgemizde Türkiye'nin en önemli turizm dinamiklerini yakalayacağımızı düşünüyorum. Kapadokya'da turizmi haziran öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabiliriz. Hazirana kadar iç turizm hareketliliği olacağını düşünüyorum. Yılın ikinci yarısının ise 2020'den çok daha iyi olacağını ve bu yıl 2 milyona yakın turistin bölgemize geleceğini tahmin ediyoruz. Yerli turistlerin yanı sıra Ukrayna ve Rus pazarında Kapadokya'nın önemli bir yeri olacaktır. Gelecek yıllarda salgının seyri olumlu yönde değişirse insanlar çok sıkıldığı için Kapadokya'da 4-5 milyon turist ağırlanacaktır ve bölgede yer kalmayacaktır"