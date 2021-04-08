Kapadokya yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 200 bin turist ağırladı

Gelecek aylar için ön rezervasyon oranlarının mutluluk verici olduğunu belirten Sucu, şöyle konuştu:

"Bölgemizde Türkiye'nin en önemli turizm dinamiklerini yakalayacağımızı düşünüyorum. Kapadokya'da turizmi haziran öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabiliriz. Hazirana kadar iç turizm hareketliliği olacağını düşünüyorum. Yılın ikinci yarısının ise 2020'den çok daha iyi olacağını ve bu yıl 2 milyona yakın turistin bölgemize geleceğini tahmin ediyoruz. Yerli turistlerin yanı sıra Ukrayna ve Rus pazarında Kapadokya'nın önemli bir yeri olacaktır. Gelecek yıllarda salgının seyri olumlu yönde değişirse insanlar çok sıkıldığı için Kapadokya'da 4-5 milyon turist ağırlanacaktır ve bölgede yer kalmayacaktır"