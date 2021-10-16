Kapadokya'da fotoğraf meraklılarının yeni tutkusu 'vinçte salıncak'

Bölgede fotoğraf çektirmek isteyenlere klasik araba, at ve arazi araçlarıyla sunulan hizmetlere bir süredir vinçlerin de eklendiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Araziye vinç kurup çekim yapıyoruz. Oldukça rağbet gören çekimler oluyor. Dünyanın birçok yerinden gelip talep ediyorlar. Vinç sektörüne yeni bir soluk kattık. Sosyal medyanın her şeye olduğu gibi fotoğrafçılığa da etkisi oldu. Eskiden sadece gelin damat fotoğrafı çekerken şimdi dünyanın her yerinden ünlü, ünsüz insanlar burada fotoğraf çektirmek istiyor. Her geçen yıl da farklı bir şey isteniyor. İnsanlar yeniliğe çok açık, bu yıl vinçli salıncakla fotoğraf çekiyoruz, bakalım seneye ne olacak. Kapadokya turizm açısından adeta bir cennet. Farklı bir tatil geçirmek isteyenler, farklı şeyler görmek isteyenler burayı tercih ediyor."