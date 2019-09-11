Kapadokya'da güneşin görsel şöleni
İHA
Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp'te gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.
-
1Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler Kapadokya'da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur'da da günü batırmanın keyfini yaşıyor.
-
2Gün doğumunu balondan izleyenler kadar seyir teraslarından izleyenler de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor.
-
3Muhteşem bir görsel şölene sahne olan Kapadokya'da güneşin doğduğu ve battığı anda ortaya çıkan renkler ise fotoğraf karelerine yansıyor.
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23