NTV

Kapadokya'da güneşin görsel şöleni

İHA

Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp'te gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.

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    Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler Kapadokya'da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur'da da günü batırmanın keyfini yaşıyor.
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    Gün doğumunu balondan izleyenler kadar seyir teraslarından izleyenler de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor.
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    Muhteşem bir görsel şölene sahne olan Kapadokya'da güneşin doğduğu ve battığı anda ortaya çıkan renkler ise fotoğraf karelerine yansıyor.
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