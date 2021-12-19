Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyor

Gelecek yıl Arjantin ve Brezilya'dan artan bir hareketlenme beklediklerini dile getiren Dinler, "ABD'nin yanı sıra Endonezya, Malezya ve Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinden de artan talep bekliyoruz. 2022 yılı için iyimser ve umutluyuz. İnsanların biriken bir seyahat talebi var. Türkiye bundan önemli pay alacaktır. Kapadokya da bu talebin önemli etkilerinin yansıyacağı lokasyon olacaktır" dedi.