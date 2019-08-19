Kapadokya'daki 'Kırgız Obası'nda Türk kültürünü tanıtıyorlar

Varol, şöyle devam etti:

"Orta Asya'daki Türk kültürünü tanıtmak amacıyla oba kurduk. Hem kültürümüzü anlatıyoruz hem de yöresel yemeklerimizi konuklarımıza sunuyoruz. Ok atma, aşık atma ve at binme geleneklerimizi gösteriyoruz. Türkiye'de deyim olarak aşık atma terimi kullanılıyor ama bu oyunu bilmiyorlar. Misafirlerimize aşık atma oyununu öğretiyor, birlikte oynuyoruz. Obamızdaki çadırlarda yer sofrasında Kırgız mantısı ve tatlısı, Özbek pilavı gibi kendimize özgü yemekleri ikram ediyoruz. Gelenler çok memnun kalıyor. Ata yurdunu buraya taşıdığımız için teşekkür ediyorlar. Özellikle yerli turistler çok ilgi gösteriyor. Otağımızın Türkiye'de başka bir örneği yok Alanda gezenler yöresel kıyafetlerimizi giyerek fotoğraf çektiriyor"