Kapadokya'nın canlı müzeleri: Halı mağazaları

Kolombiyalı turist Maria Del Pilar ise Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ve bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel değerlerin de ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Tarihe ilgisi nedeniyle İpek Yolu'nu ve Kapadokya'yı bildiğini anlatan Del Pilar, "Halı mağazasında karşılaştıklarım çok hoş ve eşsiz bir deneyim. Bu tür çalışmaları çok fazla ülkede görme şansımız yok. Bu yüzden burası mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.