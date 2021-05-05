'Kapadokya'nın incisi' Ihlara Vadisi turistlere kaldı

Sırbistanlı Andrea Suçıç ise Kapadokya'yı bilmediğini ancak gelip gördüğünde hayran kaldığını ifade etti.

İlk kez geldiği Ihlara Vadisi'nin doğal yapısının "inanılmaz" olduğunu dile getiren Suçıç, "Kapadokya bölgesini çok beğendik. Özellikle Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Ürgüp ve Göreme'ye hayran kaldık. Bu bölgeyi ziyarete bir daha geleceğim. Tarih ve doğa iç içe, harika mekanlar gezdik. Herkesin buraya gelmesi ve burayı görmesi gerekir" diye konuştu.