Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar

İstanbul’dan Kapadokya bölgesine günbatımını izlemek için gelen Duygu Mısırcıoğlu Kızılçukur vadisinin günbatımının meşhur olduğunu duyduklarını ve saatlerde günbatımını izlemek için beklediklerini ifade etti.

Mısırcıoğlu, “Buranın günbatımının meşhur olduğunu duyduk. Manazara çok güzel herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.