Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından Kapadokya bölgesinde günbatımını izlemek için gelen yerli ve yabancı turistler havadan görüntülendi.

İHA 29.03.2021 - 17:21

Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar - 1

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur Vadisi'nde gün batımı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar - 2

Kapadokya'da bulunan Kızılçukur Vadisi, Türkiye'de gün batımının en iyi izlenebildiği mekanlar arasında gösteriliyor.

Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar - 3

Gün batımı sırasında çoğunlukla kızıla, kimi zaman da yeşil renge dönüşen peri bacaları ile süslü vadi yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar - 4

Güneşin son ışıklarını izleyebilmek için Kızılçukur Vadisi'ne gelen turistler, batan güneşle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar - 5

İstanbul’dan Kapadokya bölgesine günbatımını izlemek için gelen Duygu Mısırcıoğlu Kızılçukur vadisinin günbatımının meşhur olduğunu duyduklarını ve saatlerde günbatımını izlemek için beklediklerini ifade etti. 

Mısırcıoğlu, “Buranın günbatımının meşhur olduğunu duyduk. Manazara çok güzel herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar - 6
Kapadokya’da günbatımını eşi ile birlikte izlediğini söyleyen Emre Mısırcıoğlu’da açıklamasında, “ Günbatımını izlemeye geldik. Manzara gayet güzel” diye konuştu.
Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar - 7
Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar - 8
Kapadokya'ya günbatımı için akın akın geliyorlar - 9

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