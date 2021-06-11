Kapadokya'yı mayıs ayında 61 bin 634 turist ziyaret etti

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyerleri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni mayıs ayında 61 bin 634 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

KAPADOKYA GEZİSİ VE BALON TURU: NEREYE GİTMELİ? NE YEMELİ?