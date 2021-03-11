Kapadokya'yı yılın ilk 2 ayında 93 bin turist ziyaret etti

Kapadokya'da, bu yılın ocak ve şubat döneminde, en çok ziyaret, 30 bin 786 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi'ne gerçekleştirildi. Zelve Ören Yeri'ni 25 bin 975, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 18 bin 289 turist gezdi.