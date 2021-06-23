Kapılar açıldı, Ruslar akın akın geliyorlar! Rusya'dan hava trafiği yüzde 45 arttı

TERMİNAL 2 GENİŞLETİLİYOR

Havalimanında aşı merkezi kurulduğunu ve her türlü güvenlik önlemi alındığını belirten Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz ise güvenli turizm sertifikası kapsamında Antalya Havalimanı'nın da olduğunu söyledi.

Yolcuların fiziki mesafe kuralına uymaları için havalimanında düzenlemeler yaptıklarını aktaran Yılmaz, “Terminal 2'de büyütmeye gidiyoruz. Check-in tarafını genişletiyoruz. Bu şekilde fiziki mesafenin daha iyi korunabilmesi sağlanacak. Aşı merkezimizi de hayata geçirdik. Çalışanlarımız ve yakınları aşı olabiliyor burada" dedi.