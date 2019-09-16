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Kaputaş Plajı dünyada en iyiler arasında

DHA

Antalya'nın turistik ilçesi Kaş'a 28 kilometre uzaklıktaki Kaputaş Plajı, ABD merkezli seyahat sitesi TripAdvisor'da, 5 üzerinden 4.5 puan aldı.

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    ABD merkezli otel, restoran incelemeleri, konaklama rezervasyon ve seyahat ile ilgili detaylı anlatımın yanı sıra gezginlerin mesajlarında memnuniyetlerinin yanı sıra eleştirilerinin yayımlandığı 'TripAdvisor', dünya üzerindeki gezginler tarafından gezi rotası belirlemek için kullanılıyor.
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    Siteye yapılan yorumlardan yola çıkan turistler, tatil tercihlerini buna göre şekillendiriyor.
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    kaputaş plajı, tripadvisor, kaş plajları
    Bu siteye yapılan yorumlarda, Kaş sınırlarındaki Kaputaş Plajı 5 üzerinden 4.5 puan aldı.
  • 4

    kaputaş plajı, tripadvisor, kaş plajları
    Türk gezginlerin yanı sıra yabancı gezginlerin yüksek puan verdiği Kaputaş Plajı, 'Merdivenleri inmeye değecek kadar keyifli, hala çok güzel', 'Kaş'a gelip de kesinlikle görülmesi gereken bir plaj', 'İnci gibi deniz, renk inanılmaz turkuaz', 'Cennetten bir manzara', 'Türk maldivleri' gibi olumlu yorumlar aldı.
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    kaputaş plajı, tripadvisor, kaş plajları
    Site üzerinde yapılan puanlama ve yorumlarla popüler yerler arasına giren plajın deniz yapısı ve kumsalı en çok beğenilen ayrıntıları oldu.
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    kaputaş plajı, tripadvisor, kaş plajları
    Otopark sıkıntısı ile plaja ulaşmak için kullanılan merdivenleri eleştiren gezginler, genel olarak plaja yüksek puan verdi.
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