Kaputaş Plajı'na bayramda günde 6 bin kişi geldi
DHA, İHA
Antalya'nın dünyaca ünlü plajlarından Kaputaş, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.
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Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki beyaz kumlarıyla ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak merkezi haline geldi.
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Kanyon ağzı plajı olması nedeniyle yer altı sularının denizle buluşmasıyla turkuaza bürünen Kaputaş Plajı, yeşil ve maviyi ziyaretçilerine bir arada sunuyor.
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9 günlük Ramazan Bayramı'nda günlük yaklaşık 10 bin kişinin geldiği plajın Kurban Bayramı'ndaki ziyaretçi sayısı 6 bin kişi oldu.
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187 BASAMAKLA İNİLİYOR
Gelen tatilciler, yol kenarına araçlarını park ettikten sonra 187 basamak inerek Kaputaş'ın turkuaz suyuna kendilerini bıraktı.
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Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 28 derece, nem oranının ise yüzde 42 olarak ölçüldüğü Kaş'a gelen tatilciler, doğa harikası plajda denize girerek serinledi.
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Plaj işletme sorumlusu Özer Acar, dünyaca ünlü plajın yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak yeri haline geldiğini söyledi.
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7Denizin turkuaz renginin de büyük ilgi gördüğünü ifade eden Acar, en büyük eksikliğin otopark olduğu kaydetti.
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TURKUAZ RENGİ YER ALTI SULARINDANPlajın yol kenarında olması nedeniyle otopark yapılmasının mümkün olmadığını anlatan Acar, "Plaja gelenler araçlarını yol kenarına park ediyor. Misafirlerimize kaliteli ve eşsiz bir hizmet sunmaya çalışıyoruz.
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9Dünyaca ünlü bir kanyon ağzı plajı burası. Yer altından gelen kaynak sular taşlar arasından süzülerek denize karışınca turkuaz renk ortaya çıkıyor" diye konuştu.
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"KAŞ'TA OLMAK DOMİNİK'TE OLMAK GİBİ"
Öte yandan, hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Kaş'ta vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.
Tatilcilerden Venezualalı Jose Manuel Figueira (27) ise “Burası çok güzel bir yer. Tüm dünyanın bilmesi, görmesi gereken bir yer. Gerçekten deniziyle kumuyla temizliğiyle güvenli ortamıyla fark edilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Madrid'de yaşayan arkadaşım tatile nereye gitsem diye sordu. Latin Amerika'ya gitmeyi düşünüyormuş. Mutlaka buraya gel, gör. Burada olmak Dominik'te olmak gibi bir şey, çünkü o kadar güzel dedim” ifadelerini kullandı.
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Tatilini geçirmek için Kaş'a gelen ve dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nı tercih eden Ankaralı Başak Yüksel (25), “Tatile yıllardır İzmir'e gidiyordum. Buraya gelmemiştim. İyi ki geldim, gördüm, çok güzel. Kaş'ın insanları inanılmaz sıcak, yardımsever" diye konuştu.
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