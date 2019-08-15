Kaputaş Plajı'na bayramda günde 6 bin kişi geldi

Öte yandan, hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Kaş'ta vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.

Tatilcilerden Venezualalı Jose Manuel Figueira (27) ise “Burası çok güzel bir yer. Tüm dünyanın bilmesi, görmesi gereken bir yer. Gerçekten deniziyle kumuyla temizliğiyle güvenli ortamıyla fark edilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Madrid'de yaşayan arkadaşım tatile nereye gitsem diye sordu. Latin Amerika'ya gitmeyi düşünüyormuş. Mutlaka buraya gel, gör. Burada olmak Dominik'te olmak gibi bir şey, çünkü o kadar güzel dedim” ifadelerini kullandı.