Kapuz Kanyonu'nda kano keyfi

Antalya'daki Kapuz Kanyonu, sıcak ve nemli havadan bunalanların ilgi odağı olurken, kano yapmak isteyenlerin de yeni rotası haline geldi.

DHA 25.08.2020 - 11:28

Kapuz Kanyonu'nda kano keyfi - 1
Antalya, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarında bölge sakinlerinin 'keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı Kapuz Kanyonu, sıcaktan bunalan kent sakinlerini ve tatilcileri ağırlıyor.
Kapuz Kanyonu'nda kano keyfi - 2
Aşağıkaraman Mahallesi'ne gelen ziyaretçiler, kanyona 2 kilometre uzaklıkta, araçlarını park ederek çeşitli meyve ağaçlarının da bulunduğu orman yolundan yürüyerek kanyona ulaşıyor.
Kapuz Kanyonu'nda kano keyfi - 3
Suyun sıcaklığı 10-15 derece olan, derinliği ise 15 santim ile 5 metre arasında değişen kanyonda yaklaşık 5 kilometrelik bölgede su yürüyüşü yapan doğaseverler, derin noktalarda hem gönüllerince yüzüyor hem de kano yapmaya uygun 1 kilometrelik alanda spor yapabiliyor.
Kapuz Kanyonu'nda kano keyfi - 4
Profesyonel Dağcı Cuma Gök, Kapuz Kanyonu'nun kano için çok güzel bir rota olduğunu belirterek, “Ziyaretçiler bir yandan spor yaparken bir yanda da doğanın muhteşem güzelliği içinde enerji topluyor. Sadece kano yapılabilen çok güzel noktaları var. Kapuz Kanyonu, son yıllarda doğaseverler özellikle kano yapmak isteyenlerin yeni tercihi oldu" dedi.
Kapuz Kanyonu'nda kano keyfi - 5

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER