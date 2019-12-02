Kar küresinin içinden manzaralar (En güzel kış tatili rotaları)

Neuschwanstein Şatosu, Almanya

Neuschwanstein Şatosu size bir yerden tanıdık geliyor, değil mi? Evet, bu Walt Disney’in logosuna ilham veren şato. Bavyera’dan başlayıp Füssen’de son bulan ‘Romantik Yol’un en görülmeye değer yapısı olan şato, 19. yüzyılda, on sekiz yaşında tahta geçen Kral II.Ludwig tarafından yaptırıldı.