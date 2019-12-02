Kar küresinin içinden manzaralar (En güzel kış tatili rotaları)

Dünya üzerinde öyle yerler var ki, doğanın dizginlenemez vahşi güzelliğini ya da mimari eserlerin yüzyıllara meydan okuyan görkemini kış mevsiminin beyaz örtüsüyle birleştirip ziyaretçilerine adeta bir kış masalından çıkmış bir havaya bürünmüş unutulmaz manzaralar sunuyor. Brandlifemag.com editörlerinin derlemesiyle dünyanın dört bir yanından, en güzel kış manzaralarını sunan yerlerde bembeyaz bir yolculuğa çıkalım mı?

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Sıradan bir sokak bile bembeyaz örtüyle kaplanınca güzelleşirken, doğanın ve mimarinin başyapıtları karlı havalarda bambaşka bir büyü kazanıyor. İşte dünyanın dört bir yanından adeta bir kış masalı etkisi yaratan yerler...

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Talinn, Estonya 

Baltık Denizi’nin kıyısındaki bu minik mücevherin özellikle de Ortaçağ’dan kalma eski şehir merkezi, kışın apayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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Yüzyıllardır ayakta duran binaların çatılarını kaplayan kar örtüsü ve arnavut kaldırımı sokaklarında yanan titrek mum ışıkları ile Tallinn, kartpostallara yakışır bir hal alıyor.

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Havanın erken kararmasını dert etmeyin, açık hava buz pistinde paten yapmak, keyifli bir kafede oturup sıcak şarap yudumlamak içinizi ısıtacak.

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Neuschwanstein Şatosu, Almanya 

Neuschwanstein Şatosu size bir yerden tanıdık geliyor, değil mi? Evet, bu Walt Disney’in logosuna ilham veren şato. Bavyera’dan başlayıp Füssen’de son bulan ‘Romantik Yol’un en görülmeye değer yapısı olan şato, 19. yüzyılda, on sekiz yaşında tahta geçen Kral II.Ludwig tarafından yaptırıldı.

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Şatonun ormana, göle ve dağlara hakim konumu, karla birlikte daha da muhteşem bir görünüm kazanıyor. Şatonun içinin de Versailles ile yarışacak denli şatafatlı olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

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Bled, Slovenya 

Bu eşsiz manzara doğa ve insanoğlunun ortak çalışması adeta… Slovenya’nın Bled kasabası, Alpler’in arasına gizlenmiş bir buzul gölüne de ev sahipliği yapıyor. 

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Gölün ortasında minicik bir ada, adada ise 17. yüzyılda inşa edilmiş bir kilise bulunuyor.

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Göl kıyısından kiliseyi ve adayı doyasıya izledikten sonra, kayıklarla adaya yolculuk edebilir ve bu kez de adadan Bled’i, Bled Kalesi’ni ve Alpler’in karla kaplı yamaçlarını izleyebilirsiniz.

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Kyoto, Japonya 

Japonya’dan manzaraları, genellikle bahar aylarında açan kiraz çiçekleriyle görmeye alışık olsak da, kışın beyaz örtüsünün altına saklanmış tapınaklar ve gizemli sokaklar da insanı büyülüyor. 

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Kyoto şehrinin eşsiz zarafete sahip tapınakları arasında Kinkakuji tapınağı görülmesi gerekenler arasında başı çekiyor.

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Gölün durgun sularına yansıyan altın renkli yapının gümüş kar ışıltılarıyla kaplı görüntüsü size soğuğu tamamen unutturacak.

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Yosemite Milli Parkı, ABD 

Doğanın mevsimlik döngüsüne, ağaçların her bir yaprağından gökyüzündeki bulutlara kadar her renk tonunda tanık olacağınız Yosemite Milli Parkı, kar yağışının bol olduğu kış aylarında vahşi büyüsünü alabildiğine sunuyor.

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Kayak yaparak karın tadını sportif bir şekilde çıkarmanız ya da parkın içinde bulunan kulübelerde konaklayarak bitkilerin ve hayvanların kış yaşamına birebir tanık olmanız mümkün.

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Godafoss Şelalesi, İzlanda 

Kış dendiğinde akla ilk gelen destinasyonlardan olan İzlanda, özellikle Kuzey Işıkları’nın peşine düşenlerin seyahat listelerinde başı çekiyor.

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Elbette İzlanda’nın sunduğu doğal mucizeler arasında yalnızca gökyüzündekiler değil, yeryüzündekiler de büyük önem taşıyor.

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Adı ‘Tanrıların Şelalesi’ anlamına gelen Godafoss Şelalesi, İzlanda’da görebileceğiniz birçok şelaladen sadece biri, ancak kış aylarında büründüğü sihirli görüntüsüyle en çok ilgi çekenlerden.

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