Karacadağ'ın jeopark olabilmesi için UNESCO'ya başvuruldu

Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgesel tanıtımlar ve destinasyonlar çok daha fazla iş yapıyor. Kapadokya dediğimizde sadece bir değil, 3-4 şehir var. Akdeniz veya Ege dediğinizde sadece bir şehir yok. Şimdi güç birliği, iş birliği yapma zamanı. Üç şehri beraber kanatlandırıp, uçurmamız lazım. Ortak bir sinerjiyle üç şehri geleceğe taşıma sorumluluğumuz var. Bu üç şehirde, yaşamı da kültürü de tarımı da mimariyi de en çok etkileyen faktör Karacadağ'dır. Bu üç şehrin çok değerli ortak bir varlığı olan Karacadağ jeoparkının UNESCO Milli Komitesi tarafından Paris'e iletilmesi çok değerli. Bu altın üçgen, birlikten nasıl kuvvet doğduğunun çok güzel bir işaretidir"