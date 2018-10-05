Karadeniz yaylalarında güz vakti
Anadolu Ajansı
Eşsiz doğası ve huzur vadeden ortamıyla ziyaretçilerini ağırlayan Karadeniz yaylalarında güz mevsimi yaşanıyor.
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Yüksek rakımlarda nemden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sunan Karadeniz'in yaylalarında Sonbahar ile birlikte soğuk havanın etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde, güneş ve bulutlar adeta kovalamaca oynuyor.
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Doğu Karadeniz'in 430 yaylası ile en fazla yaylaya sahip kenti Gümüşhane'nin Kadırga, Karakaya, Beytarla-Komanyurt yaylalarında ekim ayına rağmen dağlar, yeşile bürünmüş rengiyle doyumsuz görüntüler oluşturuyor.
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Yeşilin güz mevsimine rağmen rengini esirgemediği yaylalarda kalanlar yavaş yavaş dönüş yoluna geçerken, soğuk havaya rağmen "güz yaylası"nın keyfini çıkaranlara da rastlanıyor.
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Yeşilin güz mevsimine rağmen rengini esirgemediği yaylalarda kalanlar yavaş yavaş dönüş yoluna geçerken, soğuk havaya rağmen "güz yaylası"nın keyfini çıkaranlara da rastlanıyor.
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