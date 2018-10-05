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Karadeniz yaylalarında güz vakti

Anadolu Ajansı

Eşsiz doğası ve huzur vadeden ortamıyla ziyaretçilerini ağırlayan Karadeniz yaylalarında güz mevsimi yaşanıyor.

  • 1

    gümüşhane, gümüşhane yaylaları, kadırga yaylası, karakaya yaylası , beytarla-komanyurt yaylaları

    Yüksek rakımlarda nemden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sunan Karadeniz'in yaylalarında Sonbahar ile birlikte soğuk havanın etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde, güneş ve bulutlar adeta kovalamaca oynuyor.

  • 2

    gümüşhane, gümüşhane yaylaları, kadırga yaylası, karakaya yaylası , beytarla-komanyurt yaylaları

    Doğu Karadeniz'in 430 yaylası ile en fazla yaylaya sahip kenti Gümüşhane'nin Kadırga, Karakaya, Beytarla-Komanyurt yaylalarında ekim ayına rağmen dağlar, yeşile bürünmüş rengiyle doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

  • 3

    gümüşhane, gümüşhane yaylaları, kadırga yaylası, karakaya yaylası , beytarla-komanyurt yaylaları

    Yeşilin güz mevsimine rağmen rengini esirgemediği yaylalarda kalanlar yavaş yavaş dönüş yoluna geçerken, soğuk havaya rağmen "güz yaylası"nın keyfini çıkaranlara da rastlanıyor.

  • 4

    gümüşhane, gümüşhane yaylaları, kadırga yaylası, karakaya yaylası , beytarla-komanyurt yaylaları
  • 5

    gümüşhane, gümüşhane yaylaları, kadırga yaylası, karakaya yaylası , beytarla-komanyurt yaylaları

    Yeşilin güz mevsimine rağmen rengini esirgemediği yaylalarda kalanlar yavaş yavaş dönüş yoluna geçerken, soğuk havaya rağmen "güz yaylası"nın keyfini çıkaranlara da rastlanıyor.

  • 6

    gümüşhane, gümüşhane yaylaları, kadırga yaylası, karakaya yaylası , beytarla-komanyurt yaylaları
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