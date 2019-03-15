Karadeniz'de yolculuk yeşile dönüyor (Yeşil yol projesi)

Mengi, DOKAP'ın yeni eylem planında Yeşil Yol projesinin devamını sağlayacakları bilgisini vererek, "DOKAP olarak 2023 gibi bir hedefimiz var, bu hedef doğrultusunda bu yolu bitirmiş olacağız ve bölgeye çok önemli bir turizm altyapısı kazandırmış olacağız. Bu yıl yolun bin 300 kilometreye ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.