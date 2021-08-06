Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor

Samsun plajlarının özellikle kumunun çok özel olduğunu söyleyen Toktaş, “Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’un böyle bir konuma sahip olması ve kumunun özel olması, kum alanlarının da uzun ve derin olması çevre illerden gelenlerin burada daha rahat denize girmesini sağlıyor. Samsun’un yakınında Sinop olmasına rağmen Tokat’tan, Çorum’dan ve iç bölgelerden çok fazla misafir ağırlıyor" dedi.