Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor

Karadeniz'de 21 plaj 'mavi bayrak' almaya hak kazandı. Deniz suyu temizliği ve güvenilir ortam anlamına gelen mavi bayraklı plajların 13'ünün yer aldığı Samsun'da ise sayının artırılması için çalışma başlatıldı. Sınırlı sayıdaki plajlar halk ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

İHA - ntv.com.tr - DHA 06.08.2021 - 12:41

Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor - 1

Karadeniz Bölgesi’nde, dünya çapında deniz suyu temizliği ve güvenilir ortam anlamına gelen mavi bayraklı plaj sayısı 21 oldu.

TÜRKİYE'NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI (İL İL TAM LİSTE)

Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor - 2

Karadeniz’de sınırlı sayıdaki mavi bayraklı plajlar, halk ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Plajların 13'ünün yer aldığı Samsun’da sayının artırılması için çalışma başlatıldı.

Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor - 3

KARADENİZ'İN EN 'MAVİ BAYRAKLI' ŞEHRİ SAMSUN

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, Ege ve Akdeniz’den sonra en çok mavi bayraklı plajın Karadeniz’de Samsun’da olduğunu belirterek, “Zonguldak’tan Artvin’e kadar uzanan sahil şeridinde yaklaşık 21 mavi bayraklı plaj var. Bunların 13 tanesi Samsun ili sınırlarında. Bu Samsun’un deniz anlamında da önemli destinasyonlardan biri olduğunu gösteriyor" dedi.

MAVİ BAYRAK'TA KARADENİZ'İN LİDERİ

Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor - 4

Deniz denilince insanların aklına ilk olarak Ege ve Akdeniz geldiğini ama bir sonraki alternatif bölgenin Karadeniz Bölgesi olduğunu belirten Toktaş "Samsun 13 tane mavi bayraklı plaja sahip ama bunu 20-25 plaja çıkarabilecek potansiyele de sahip. Samsun, hem kumunun özellikleri hem de denizin temizliği ile birlikte bölgede en avantajlı il" diye konuştu. 

Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor - 5

Samsun plajlarının özellikle kumunun çok özel olduğunu söyleyen Toktaş, “Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’un böyle bir konuma sahip olması ve kumunun özel olması, kum alanlarının da uzun ve derin olması çevre illerden gelenlerin burada daha rahat denize girmesini sağlıyor. Samsun’un yakınında Sinop olmasına rağmen Tokat’tan, Çorum’dan ve iç bölgelerden çok fazla misafir ağırlıyor" dedi.

Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor - 6

Samsun sahillerinde birçok etkinliğin de yapıldığını sözlerine ekleyen Toktaş, "Plaj voleybolu, konserler gibi farklı etkinlikler yapılıyor. Denize girip güneşlenmenin dışında bu tarz etkinlikler çevre illerden birçok insanın da dikkatini çekiyor ve ekonomik anlamda katkı sağlamasına sebebiyet veriyor. Pandemiden sonra plajlar ile daha fazla ilgilenildiği zaman sayılardaki artış Samsun’a katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor - 7
Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor - 8
Karadeniz'in 21 'mavi bayraklı' plajı yoğun ilgi görüyor - 9

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